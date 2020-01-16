Известный рестлер организовал групповой секс с женой и девушкой, выложив видео в сеть

Знаменитый рестлер Роб ван Дам вместе с женой Кэти Форбс и их общей девушкой, моделью Дженнифер Барлоу, устроили оргию, выпустив ее в прямом эфире на платформе Twitch.

Мужчина и две дамы организовали прелюдию – перед главным событием (половым актом) запись якобы прервалась, и на экране вылезла плашка "Технические неполадки".

Впрочем, видео и так получилось достаточно провокационным: например, лицо 49-летнего Ван Дама оказалось перепачкано белым кремом; этот же крем прикрыл грудь одной из девушек. Кроме того, на дамах практически не было одежды.

Спустя несколько дней канал промоушена был забанен за непристойный контент, однако видео до сих пор доступно на Youtube.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая профессиональная рестлерша Селест Берил Бонин известная по выступлениям в WWE под псевдонимом Кейтлин, случайно выложила в сеть свое интимное видео, снятое для бойфренда

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