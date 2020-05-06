Известная киевская гимнастка Юлия Реутова выставила на продажу свою обнаженку

Заслуженный мастер спорта Украины по художественной гимнастике Юлия Реутова, которая обрела популярность благодаря своим фантастическим внешним данным и участию в шоу "Минута славы", решила оригинальным способом заработать.

На популярной платформе Онлифанс 23-летняя киевлянка, проживающая сейчас в США, выставила объявление о продаже своих обнаженных фотографий.

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Как сообщал OBOZREVATEL, пару лет назад спортсменка произвела настоящий фурор в сети эротической фотосессией.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!