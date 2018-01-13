Известная киевская гимнастка с невероятной внешностью снялась полностью обнаженной

Заслуженный мастер спорта Украины по художественной гимнастике Юлия Реутова, которая обрела популярность благодаря своим фантастическим внешним данным и участию в шоу "Минута славы", произвела настоящий фурор в сети эротической фотосессией.

Видео с процесса съемки стало настоящим хитом, собрав множество лайков и просмотров.

В ролике показано, как проходил процесс, и что приходилось делать 21-летней киевлянке для того, чтобы получилась шедевральная фотография.

"Обозреватель" предлагает своим читателям эту "кухню", а также фотографии нашей соотечественницы.

Юлия Реутова Фото: Александра Лишинского

Юлия Реутова Фото: Александра Лишинского

Юлия Реутова Фото: Александра Лишинского

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Юлия Реутова Instagram

Отметим, что недавно чемпионы по кросс-фиту, балерины и наездники продемонстрировали свои точёные фигуры для масштабного эротического фотопроекта, который был снят бывшей биатлонисткой.