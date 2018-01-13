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Известная киевская гимнастка с невероятной внешностью снялась полностью обнаженной

9.8тЧитать новость на украинском

Заслуженный мастер спорта Украины по художественной гимнастике Юлия Реутова, которая обрела популярность благодаря своим фантастическим внешним данным и участию в шоу "Минута славы", произвела настоящий фурор в сети эротической фотосессией.

Видео с процесса съемки стало настоящим хитом, собрав множество лайков и просмотров.

В ролике показано, как проходил процесс, и что приходилось делать 21-летней киевлянке для того, чтобы получилась шедевральная фотография.

Новости
Канадский фотограф снял спортсменок обнаженными, чтобы показать красоту женского тела

"Обозреватель" предлагает своим читателям эту "кухню", а также фотографии нашей соотечественницы.

Юлия Реутова

Фото: Александра Лишинского

Юлия Реутова

Фото: Александра Лишинского

Юлия Реутова

Фото: Александра Лишинского

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Юлия Реутова

Instagram

Отметим, что недавно чемпионы по кросс-фиту, балерины и наездники продемонстрировали свои точёные фигуры для масштабного эротического фотопроекта, который был снят бывшей биатлонисткой.

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