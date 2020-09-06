Известная гимнастка обнаженной попала на обложку журнала

Известная французская гимнастка, тренер по йоге и фитнес-модель Лаэлита Буффар снялась в эротической фотосессии.

Обнаженный снимок спортсменки украсил августовскую обложку журнала "Imagine".

"Моя четвертая обложка", – похвасталась съемками девушка.

Лаэлита Буффар на обложке "Imagine" Instagram Лаэлиты Буффар

Другие фотографии девушки:

Лаэлита Буффар в красном Instagram Лаэлиты Буффар

Лаэлита Буффар возле зеркала Instagram Лаэлиты Буффар

Лаэлита Буффар в прыжке Instagram Лаэлиты Буффар

Лаэлита Буффар возле бассейна Instagram Лаэлиты Буффар

В июле Буффар без одежды попала на обложку таблоида "Malvie Nude".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буффар собрала огромное число восторженных комментариев невероятно эстетической откровенной фотосессией. На снимках девушка в различных гимнастических позах, а также позах из йоги и балета позирует полностью обнаженной.

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