Известная гимнастка обнаженной попала на обложку журнала

Известная французская гимнастка, тренер по йоге и фитнес-модель Лаэлита Буффар снялась в эротической фотосессии.
Обнаженный снимок спортсменки украсил августовскую обложку журнала "Imagine".
"Моя четвертая обложка", – похвасталась съемками девушка.
Лаэлита Буффар на обложке "Imagine" Instagram Лаэлиты Буффар
Другие фотографии девушки:
Лаэлита Буффар в красном Instagram Лаэлиты Буффар
Лаэлита Буффар возле зеркала Instagram Лаэлиты Буффар
Лаэлита Буффар в прыжке Instagram Лаэлиты Буффар
Лаэлита Буффар возле бассейна Instagram Лаэлиты Буффар
В июле Буффар без одежды попала на обложку таблоида "Malvie Nude".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буффар собрала огромное число восторженных комментариев невероятно эстетической откровенной фотосессией. На снимках девушка в различных гимнастических позах, а также позах из йоги и балета позирует полностью обнаженной.
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