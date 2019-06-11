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"Испортит репутацию": Беленюк сделал откровенное признание о "Слуге народа"

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Вице-чемпион Олимпийских игр-2016 Жан Беленюк не сомневается в том, что политическая карьера существенно повлияет на отношение к нему в обществе.

В то же время борец, который вошел в список партии "Слуга народа" для участия в досрочных парламентских выборах, уверен, что сможет принести пользу украинскому спорту.

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Жан Беленюк

Жан Беленюк

"Испортит ли политика мою репутацию? Понимаю, что скорее всего так оно и будет. Я еще никуда не вошел, не стал депутатом, а на меня уже выливаются тонны грязи различными СМИ и блогерами. В принципе я оценивал все риски и адекватно понимал, что меня ожидает. Это вызов для меня, поэтому решил пойти на это. Понятное дело, что мне нужно будет быстро вникать во все насущные проблемы, обучаться всему, чего не умею. Нужно попытаться сделать максимум того, что от меня зависит, чтобы эта отрасль процветала в нашей стране", – приводит слова Беленюка "КП в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк под 10-м номером вошел в список партии "Слуга народа". Чемпион мира по борьбе объяснил, что идет в Верховную Раду для развития украинского спорта.

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Персона
Жан Беленюк
Тег
"Слуга Народа"
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