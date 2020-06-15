Нападающий киевского "Динамо", который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, Владислав Супряга расстался с красоткой-моделью Дашей Савиной.

"Произошло это еще пару месяцев, я это особо не скрывала. Мы не расстались врагами, у нас нет никакой агрессии по отношению друг к другу. Наоборот, мы оба это тяжело переживали. Нельзя сказать, что сейчас находимся в дружеских отношениях, но в хороших. На каком-то этапе наши отношения перестали развиваться. Я до сих пор поддерживаю, смотрю, и лишний раз мы списываемся. Поддержка моя в любом случае ему нужна", – рассказала Савина на YouTube-канале "Видеоканал Yellow".

После расставания с Супрягой девушка собирается вернуться в Киев и продолжать заниматься модельной и блогерской деятельностью.

Игрок "Динамо" расстался со сногсшибательной моделью: фото красотки

Игрок "Динамо" расстался со сногсшибательной моделью: фото красотки

Игрок "Динамо" расстался со сногсшибательной моделью: фото красотки

Игрок "Динамо" расстался со сногсшибательной моделью: фото красотки

Игрок "Динамо" расстался со сногсшибательной моделью: фото красотки

Игрок "Динамо" расстался со сногсшибательной моделью: фото красотки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о расставании с бывшим футболистом "Динамо" рассказала Ирина Морозюк.