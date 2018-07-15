Хакеры выложили в сеть обнаженную лесби-фотосессию популярных спортсменок

Популярные американские рестлерши Амбер О'нил и Април Хантер стали жертвами хакеров после своего отдыха на одном из местных курортов. Девушки решили порадовать своих супругов совместной эротической фотосессией, а вместо этого порадовали лесби-снимками весь интернет.

Девушки были шокированы таким поворотом и у через соцсети потребовали от поклонников удалить провокационные кадры. Однако такая просьба еще больше подогрела интерес к спортсменкам.

Амбер О'нил (светленькая) и Април Хантер (тёмненькая) соцсети

Амбер О'нил (светленькая) и Април Хантер (тёмненькая) соцсети

Амбер О'нил (светленькая) и Април Хантер (тёмненькая) соцсети

Амбер О'нил (светленькая) и Април Хантер (тёмненькая) соцсети

Амбер О'нил (светленькая) и Април Хантер (тёмненькая) соцсети

Амбер О'нил (светленькая) и Април Хантер (тёмненькая) соцсети

Амбер О'нил (светленькая) и Април Хантер (тёмненькая) соцсети

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, популярная культуристка шокировала интернет размерами бюста.