''Грехи смоются'': Усик обратился к украинцам

Украинский боксер Александр Усик поздравил своих соотечественников с праздником Крещения, отдыхая на Бали. На своей странице в Instagram Stories абсолютный чемпион мира опубликовал видеообращение.

"Дорогие друзья, сегодня большой православный праздник – Крещение Господне. Если вы искупаетесь сегодня в холодной или в какой-то другой воде, это не означает, что все ваши грехи смоются. Если сердце будет грубым и злым, если вы будете злыми по отношению к своим близким и родным, и даже недругам, хоть весь мир изныряйте, ничего не произойдет. Вы останетесь такими же, какие есть – злыми", - дал совет своим фанатам Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в день своего 32-го дня рождения кардинально сменил имидж.

Прославленный украинский боксер, отдыхающий на Бали в Индонезии, побрился налысо, запечатлев три фазы своего преображения: с волосами, с чубом и лысым.

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