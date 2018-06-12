Горячие фото жены футболиста сборной Украины восхитили Instagram

Жена футболиста сборной Украины Артема Кравца восхитила Instagram, разместив фотографию в завлекающем купальнике с отдыха на Мальдивах. Многочисленные подписчики Анны не смогли сдержать эмоций, при виде жарких снимков роскошной девушки.
"Я стараюсь не жить стереотипами, особенно древними стереотипами "если у тебя нет детей - одевайся как хочешь, выкладывай любые фото, если есть дети - "тыжемать" Чушь это все! Мама не может быть секси?" Мы чувствуем себя красивыми и молодыми , нет .. даже малолетками в своей голове и когда есть дети", - оставила эмоциональную подпись Аня.
Я стараюсь не жить стереотипами, особенно древними стереотипами👵🏻 ну почему?: если у тебя нет детей - одевайся как хочешь, выкладывай любые фото, если есть дети - "тыжемать" .. Хрень это все! Мама не может быть секси😏? Мы чувствуем себя красивыми и молодыми , нет .. даже малолетками в своей голове и когда есть дети! Мы все хотим иметь детей, неважно сколько нам лет и сколько подписчиков в Инстаграм! Перед беременностью для меня всегда было "вызовом" вернуться в форму, а особенно когда я узнала, что двойня и задача умножилась на два! Я приняла этот вызов и понимаю что мне ещё прилично работать над собой, чтоб сказать самой себе - ты "офигенно выглядишь Анька"😂 В голове уже четкий план : восстановиться после операции на колене и жесткий режим спорт зала , так как мне осталось вернуть рельеф тела, мышцы, пресс.. и поверьте мне это надо , худорба это одно, а мышцы 🤤 и "сухарик" - это 🔝! спасибо всем кто пишет, что я их мотивирую! Вы меня тоже мотивируете❤️ Ваше мнение?
Я так поняла , что любимая тема для всех это диета-похудение . У каждой из нас есть приближающийся повод быстро привести себя в форму и скинуть вес за короткий срок. Например мне скоро на отдых🏝 и я себя готовлю к нему активно уже несколько недель. Напишу свои Топ правил чтоб быстро похудеть: - Вода✅, много воды, не забывать и не лениться пить. Также я не пью сладкие напитки - Клетчатка✅ овощные салаты, рагу, супы, каши : гречка, овсянка, киноа - ❌нет хлебу ( тост с лососем и авокадо утром) - ❌нет сладкому ( я не люблю сладкое, ем крайне редко) - Фрукты заменить на ягоды✅. Скидывая последние кг я отказалась даже от полезных бананов. Яблоки и ягоды... особенно вкусно утром с овсянкой - Ужин или лёгкий, или отсутствовал✅ - Безмолочная диета ❌тоже очень хороша при "экстренном похудении" - Отказ от мяса , ну и за компанию от рыбы ❌тоже дал мне хороший результат и мои весы показали мне 50.0 кг. Ну и заодно можно почувствовать себя веганом и понять близок тебе такой образ жизни или нет) честно мне комфортно, я могу без мяса длительное время , но отказываться полностью пока не готова. Особенно долго без 🌭 и 🍔 не могу😂 Но пока худела - не ела! - Спорт✅ , в моем случае пресс почти каждый день - Ну и главное!!!! не срываться как бы не хотелось съесть парочку вредных и калорийный вкусняшек! Нельзя❌ Таких правил я придерживалась пока скидывала последних 1.5 -2 кг. И это дало мне супер результат! Я не склонна набирать вес обратно, по этому скоро отпуск и я вернусь к обычному режиму питания!🥐🍌🍉🍳🥗🍤🍝🍣🍸🧀
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