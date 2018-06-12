Горячие фото жены футболиста сборной Украины восхитили Instagram

Жена футболиста сборной Украины Артема Кравца восхитила Instagram, разместив фотографию в завлекающем купальнике с отдыха на Мальдивах. Многочисленные подписчики Анны не смогли сдержать эмоций, при виде жарких снимков роскошной девушки.

"Я стараюсь не жить стереотипами, особенно древними стереотипами "если у тебя нет детей - одевайся как хочешь, выкладывай любые фото, если есть дети - "тыжемать" Чушь это все! Мама не может быть секси?" Мы чувствуем себя красивыми и молодыми , нет .. даже малолетками в своей голове и когда есть дети", - оставила эмоциональную подпись Аня.

Публикация от Anna Kravets♠️ (@annakravets_) 9 Июн 2018 в 9:36 PDT

Sooo good evening☺️ Публикация от Anna Kravets♠️ (@annakravets_) 10 Июн 2018 в 8:52 PDT

Публикация от Anna Kravets♠️ (@annakravets_) 7 Июн 2018 в 5:19 PDT

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