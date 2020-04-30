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30 апреля • обновлено в 10:42
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Голая журналистка Алексия Ривас попала в прямой эфир и устроила подставу любовнику

7.8т
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Испанский журналист Альфонсо Мерлос оказался в неприятной ситуации, когда его молодая коллега и любовница Алексия Ривас попала в прямой эфир.

Как сообщает издание Marca, Мерлос принимал участие в лайв-шоу с Хавьером Негре по Skype, делясь своим мнением касательно кризиса в сфере здравоохранения, когда Ривас голой прошла за его спиной. Дело в том, что девушкой журналиста считалась Марта Лопес, отношения с которой у них продолжались с конца 2019 года, поэтому эта ситуация ввела многих людей в недоумение.

Алексия Ривас

Алексия Ривас

@alexiaarivas

Лопес первой прокомментировала скандал, заявив, что она попала в крайне неприятное положение и ей очень грустно. Алексия Ривас, в свою очередь, объяснила, что отношения Мерлоса и Лопес уже в прошлом, и рассказала, что сейчас живет у своего нового парня и пытается узнать его получше.

Как сообщал OBOZREVATEL, "камера поцелуев" спалила болельщика с любовницей перед футбольным матчем в Эквадоре.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Испания
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