Футболист сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец расстался со своей женой Анной.

"Ещё несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями", - написал форвард в Instagram.

Пара познакомилась в интернете в 2008 году. Брак заключили в 2010. Воспитывают двоих детей-близнецов Влада и Ивана, родившихся 25 ноября 2017 года.

@annakravets_

В интернете молодых людей называли одной из самых красивых пар украинского футбола.

(с)tribuna.com

Артем и Анна Кравец @annakravets_

Артем и Анна Кравец @annakravets_

Артем и Анна Кравец @annakravets_

Артем и Анна Кравец @annakravets_

Артем и Анна Кравец @annakravets_

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с Артемом и Анной, в котором они обсуждают внешность до и после косметической процедуры.

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