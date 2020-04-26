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26 апреля • обновлено в 13:06
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Футболист сборной Украины Артем Кравец расстался с женой и двумя детьми после 10 лет брака

3.8т
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Футболист сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец расстался со своей женой Анной.

"Ещё несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями", - написал форвард в Instagram.

Ещё несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями.

Публикация от Artem Kravets 🇺🇦 ⚽ (@kravets89)

Пара познакомилась в интернете в 2008 году. Брак заключили в 2010. Воспитывают двоих детей-близнецов Влада и Ивана, родившихся 25 ноября 2017 года.

Самая красивая пара украинского футбола распалась после 10 лет брака

@annakravets_

В интернете молодых людей называли одной из самых красивых пар украинского футбола.

Самая красивая пара украинского футбола распалась после 10 лет брака

(с)tribuna.com

Артем и Анна Кравец

Артем и Анна Кравец

@annakravets_

Артем и Анна Кравец

Артем и Анна Кравец

@annakravets_

Артем и Анна Кравец

Артем и Анна Кравец

@annakravets_

Артем и Анна Кравец

Артем и Анна Кравец

@annakravets_

Артем и Анна Кравец

Артем и Анна Кравец

@annakravets_

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с Артемом и Анной, в котором они обсуждают внешность до и после косметической процедуры.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Артем Кравец
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Pollak John
Pollak John
шо там красивого ? )
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