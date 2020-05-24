Футболист АПЛ обвиняется в групповом изнасиловании

Футболиста английской Премьер-лиги, имя которого не называется, обвиняют в участии в групповом изнасиловании на закрытой вечеринке, сообщает Daily Star.

Это произошло спустя несколько дней после того, как 19-летний игрок "Челси" Каллум Хадсон-Одои оказался замешан в подобном инциденте.

Футболист АПЛ обвиняется в изнасиловании Daily Star.

Сообщается, что девушка проснулась на следующее утро после вечеринки без одежды и с царапинами на ногах, а раздетый футболист лежал рядом с ней. Когда она спросила, что произошло, он сказал, что они занимались сексом.

Женщина утверждает, что ей предлагали напитки на вечеринке, но она выпила не больше двух. На следующий день ей поступил анонимный звонок, о том, что в напиток были подмешаны наркотики. После этого женщина обратилась в полицию.

"Накануне вечером она едва могла стоять, в таком состоянии она никак не могла согласиться на секс", – рассказала подруга.

Пострадавшая утверждает, что помимо футболиста ее насиловали несколько его друзей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездный английский футболист на карантине устроил бесконтрольную секс-вечеринку с моделями.

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