''Если решат'': Усик рассказал об отношении к единой УПЦ

Украинский чемпион Александр Усик станет верующим поместной церкви в Украине только в случае, если его духовные наставники перейдут к УПЦ.

По словам боксера, он против того, чтобы вокруг религии возникали конфликтные ситуации. "Если монахи Киево-Печерской лавры перейдут к единой УПЦ, то я так же сделаю. Если они решат быть с РПЦ? Буду там, где будут мои духовные наставники. Переживаю за монахов, тех людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу. Нельзя запрещать этим людям молиться, потому что это их миссия на Земле", – сказал Усик в интервью "Експрес".

Александр Усик

Как сообщал OBOZREVATEL: