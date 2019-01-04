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''Если решат'': Усик рассказал об отношении к единой УПЦ

2.1тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Александр Усик станет верующим поместной церкви в Украине только в случае, если его духовные наставники перейдут к УПЦ.

По словам боксера, он против того, чтобы вокруг религии возникали конфликтные ситуации. "Если монахи Киево-Печерской лавры перейдут к единой УПЦ, то я так же сделаю. Если они решат быть с РПЦ? Буду там, где будут мои духовные наставники. Переживаю за монахов, тех людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу. Нельзя запрещать этим людям молиться, потому что это их миссия на Земле", – сказал Усик в интервью "Експрес".

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Александр Усик

Александр Усик

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персона
Александр Усик
Тег
единая церковь
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
"монахи"/сексоты сегодняшней Киево-Печерской Лавры 100% пиздуют НАХ к себе за поребрик !
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