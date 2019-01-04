''Если решат'': Усик рассказал об отношении к единой УПЦ

Украинский чемпион Александр Усик станет верующим поместной церкви в Украине только в случае, если его духовные наставники перейдут к УПЦ.
По словам боксера, он против того, чтобы вокруг религии возникали конфликтные ситуации. "Если монахи Киево-Печерской лавры перейдут к единой УПЦ, то я так же сделаю. Если они решат быть с РПЦ? Буду там, где будут мои духовные наставники. Переживаю за монахов, тех людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу. Нельзя запрещать этим людям молиться, потому что это их миссия на Земле", – сказал Усик в интервью "Експрес".
Александр Усик
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Усик рассказал, что встанет на защиту монахов Киево-Печерской лавры, если ее попытаются захватить.
Боксер попал под шквал критики после того, как получил орден преподобного Ильи Муромца от УПЦ Московского патриархата.
Кроме того, абсолютный чемпион мира возмутился отсутствием реакции со стороны правоохранителей на критику в его адрес.