Экс-жена капитана "Динамо" раздвинула ноги против феминизма

Супруга бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка взбудоражила сеть, выступив против феминизма в откровенной позе.

Ирина Морозюк написала разоблачающий равноправие пост в Instagram к своей откровенной фотографии.

"Много женщин стремятся к равноправию полов… Я вообще этого прикола не понимаю. Хотят сексуальное, гендерное равенство и т.д. Но начнем с того, что мы по природе разные! Представляю такую ситуацию: выхожу с моим мужчиной с маркета, он дает мне пакет и говорит: "Тащи, малая, ты ж за равноправие!" Я предпочту, все-таки готовить борщ, чем брать на себя ответственность обеспечивать семью", — написала девушка.

Мужчины выступили в поддержку Морозюк.

"Если честно женщины перестали ценить семейные ценности. Получается мужчина дорожит семьей больше чем женщина", — прокомментировал публикацию один из подписчиков.

"Прикладывать к такому посту надо фото приготовленного борща или хотя бы сфоткаться на кухне в фартуке, а то создается впечатление, что ни семью обеспечить ни борщ приготовить. Лишь бы лежать на диване раскинув ноги", — посетовал другой.

Ирина известна своей любовью к провокационным снимкам. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть яркие кадры девушки.

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк засветила грудь на праздновании дня рождения супруги экс-футболиста "Днепра" Виталия Мандзюка.

Ранее Ирина разместила снимок, на котором она обнаженная лежит в постели со своим мужем.

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