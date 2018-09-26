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Экс-чемпион мира по боксу угодил в громкий секс-скандал накануне боя

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Бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виктора Ортиса обвинили в трех преступлениях сексуального характера. 30 сентября спортсмен должен был выйти в ринг против Джона Молины в Калифорнии.

В понедельник Ортису выдвинули обвинения в трех уголовных преступлениях, совершенных 19 марта, включая изнасилование. На следующий день боксер прибыл в отделение полиции и сдался властям, сообщает BoxingScene.

Бывшему чемпиону мира был установлен залог в размере 100 тысяч долларов.

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Это уже не первый случай нарушения закона американским боксером. В 2015 его обвинили за участие в драке, а годом позднее он попался на вождении в нетрезвом виде.

В последний раз Ортис выходил в ринг в феврале нынешнего года против бывшего чемпиона мира Девона Александера, однако боксеры сильнейшего не определили.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезду "Реала" могут арестовать.

Место
США
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