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3 января • обновлено в 19:52
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Джошуа засекли в обнимку с неизвестной девушкой в купальнике: фотофакт

3.1т
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Британский чемпион Энтони Джошуа был замечен папарацци в компании с неизвестной темнокожей девушкой во время отдыха.

После победы над мексиканцем Энди Руисом в матче-реванше 7 декабря обладатель поясов Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) решил провести время на Барбадосе.

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

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Супертяж из Великобритании весело проводит время, играясь с детьми и животными. Кроме того, Энтони сфотографировали в обнимку с неизвестной девушкой в купальнике, с которой он над чем-то смеялся.

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Энтони Джошуа на отдыхе

Энтони Джошуа на отдыхе

Mirror

Отметим, что Джошуа воспитывает сына с учительницей танцев Николь Осборн. При этом в 2016 году пара разошлась.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа может сразиться с украинцем Александром Усиком из-за требования WBO. При этом букмекеры резко изменили ставки на возможный бой.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Энтони Джошуа
Место
Барбадос
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