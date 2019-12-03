Модель Джулия Роуз, которая продемонстрировала обнаженную грудь на бейсбольном матче, получила славу и приглашение на реванш Youtube-блогеров Логана Пола и KSI в качестве ринг-герл.

Поклонники спорта в комментариях отмечают, что причиной такого решения стал Instargram девушки, в котором она размещает большое количество своих обнаженных фотографий.

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Джулия Роуз Instagram Джулии Роуз

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня модель Кинси Волански, раздетая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов. Позже американка поплатилась за свою популярность аккаунтом в Instagram.

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