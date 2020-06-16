Девушка друга Конора с трудом вместила грудь в купальник

Девушка Диллона Дэниса, который является другом Конора МакГрегора и помогал ему готовиться к поединкам против Нейта Диаса и Хабиба Нурмагомедова, Саванна Монтано может похвастаться невероятными формами.

23-летняя девушка является известной американской моделью. Она стала популярной благодаря сайтам Tumblr и Vine. Сейчас на ее YouTube-канал подписаны 500 тысяч человек, а на страницу в Instagram – 1,7 миллионов человек.

Монтано не только активна в социальных сетях, но еще и занимается бизнесом – в 2014 году они вместе с отцом создали сайт Disruptive Youth, на котором продаются купальники, спортивная и повседневная одежда.

Саванна Монтано присела на колени

Саванна Монтано в желтом купальнике

Саванна Монтано прикрыла голую грудь, сидя на кровати

Саванна Монтано в красном купальнике

Саванна Монтано в розовом боди

Саванна Монтано снялась топлесс возле воды

Саванна Монтано выбирает охлаждающий напиток

Саванна Монтано позирует в черном купальнике

Саванна Монтано позирует в золотистом купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, горячая модель Аманда Тривизас, чью голую грудь случайно слили в сеть, поделилась новыми фото.