Девушка друга Конора с трудом вместила грудь в купальник
Саванна Монтано позирует в розовом купальнике
Девушка Диллона Дэниса, который является другом Конора МакГрегора и помогал ему готовиться к поединкам против Нейта Диаса и Хабиба Нурмагомедова, Саванна Монтано может похвастаться невероятными формами.
23-летняя девушка является известной американской моделью. Она стала популярной благодаря сайтам Tumblr и Vine. Сейчас на ее YouTube-канал подписаны 500 тысяч человек, а на страницу в Instagram – 1,7 миллионов человек.
Монтано не только активна в социальных сетях, но еще и занимается бизнесом – в 2014 году они вместе с отцом создали сайт Disruptive Youth, на котором продаются купальники, спортивная и повседневная одежда.
Саванна Монтано присела на колени
Саванна Монтано в желтом купальнике
Саванна Монтано прикрыла голую грудь, сидя на кровати
Саванна Монтано в красном купальнике
Саванна Монтано в розовом боди
Саванна Монтано снялась топлесс возле воды
Саванна Монтано выбирает охлаждающий напиток
Саванна Монтано позирует в черном купальнике
Саванна Монтано позирует в золотистом купальнике
Как сообщал OBOZREVATEL, горячая модель Аманда Тривизас, чью голую грудь случайно слили в сеть, поделилась новыми фото.