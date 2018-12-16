''Дед бы по ср*ке надавал'': внучка Лобановского показала откровенное фото

19-летняя внучка Валерия Лобановского Ксения вызвала бурное обсуждение в сети, выложив свою фотографию в откровенном наряде.

У себя в Instagram молодая девушка похвасталась нарядом с достаточно глубоким декольте. Такой снимок не вызвал одобрение у подписчиков Ксении.

Дед бы по сраке надавал", - не сдержались в эмоциях юзеры. Другие придумали более суровое наказание: "Дед бы дал 20 кругов вокруг стадиона"

"Лучше бы уже по сраке", - с усмешкой ответила киевлянка.

Ксения Лобановская Instagram

Ксения Лобановская Instagram

Ксения Лобановская Instagram

Ксения Лобановская Instagram

Ксения Лобановская Instagram

Ксения Лобановская Instagram

OBOZREVATELдля сравнения предлагает своим читателям посмотреть, как выглядела Ксения несколько лет назад.

Ксения Лобановская (вторая справа) Instagram

Напомним, то ранее внучка легендарного украинского тренера вызвала скандал в интернетесвоей "обнаженкой". Фанаты не оценили откровенные кадры Ксении, считая, что такие снимки недопустимы для наследницы великого Лобановского.