Чемпионка UFC снялась полностью голой с выигранным поясом

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джессика Андраде опубликовала откровенное фото с чемпионским поясом.
В кадре 27-летняя девушка стоит полностью раздетая, прикрываясь лишь выигранным трофеем.
"Обычное фото в понедельник", — написал спортсменка в своем Instagram.
Андраде завоевала чемпионский титул промоушена после победы техническим нокаутом над Роуз Намаюнас. Профессиональный рекорд 27-летней бразильянки — 20 побед при шести поражениях в 26 боях.
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
Джессика Андраде
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