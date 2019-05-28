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Чемпионка UFC снялась полностью голой с выигранным поясом

1.3тЧитать материал на украинском

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джессика Андраде опубликовала откровенное фото с чемпионским поясом.

В кадре 27-летняя девушка стоит полностью раздетая, прикрываясь лишь выигранным трофеем.

"Обычное фото в понедельник", — написал спортсменка в своем Instagram.

Андраде завоевала чемпионский титул промоушена после победы техническим нокаутом над Роуз Намаюнас. Профессиональный рекорд 27-летней бразильянки — 20 побед при шести поражениях в 26 боях.

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

Джессика Андраде

Джессика Андраде

Instagram

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Тема
UFC
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