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Британская легкоатлетка снялась топлес с подругой на яхте

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
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Эмма Каннинг занимается семиборьем и работает моделью

Британская легкоатлетка Эмма Каннинг занимается семиборьем и находится на 333-м месте в мировом рейтинге этого вида спорта.

В свободное от тренировок время она работает моделью и принимает участие в съемках.

Недавно девушка отдыхала с подругой в Сен-Тропе и опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором они отдыхают на яхте, а сама Каннинг позирует топлес.

Эмма Каннинг снялась топлес с подругой

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть и на другие фотографии британки, опубликованные на ее странице в социальной сети.

Эмма Каннинг в черном белье
Эмма Каннинг прикрыла грудь простынью
Эмма Каннинг в черно-белом цвете
Эмма Каннинг в желтом купальнике
Эмма Каннинг в полупрозрачном белье
Эмма Каннинг в блестящем пиджаке

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель Брю Лукас разделась топлес на пляже и произвела фурор в сети.

Франциямодель
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