Британская легкоатлетка снялась топлес с подругой на яхте

Британская легкоатлетка Эмма Каннинг занимается семиборьем и находится на 333-м месте в мировом рейтинге этого вида спорта.

В свободное от тренировок время она работает моделью и принимает участие в съемках.

Недавно девушка отдыхала с подругой в Сен-Тропе и опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором они отдыхают на яхте, а сама Каннинг позирует топлес.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть и на другие фотографии британки, опубликованные на ее странице в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель Брю Лукас разделась топлес на пляже и произвела фурор в сети.