Бодибилдер намотал пенис на скалку, чтобы сделать тату — видео 18+

Известный британский бодибилдер Рэй Хоутон, который популярен у себя на родине огромным количеством татуировок, решился на самый радикальный шаг в модификации своего тела.

61-летний спортсмен сделал татуировку на половом органе. Для того, чтобы мастеру удался необходимый рисунок, мужчина буквально накатал свой пенис на скалку и держал его в таком состоянии четыре часа, сообщает Lad Bible.

"Я уже не чувствую боли, когда наношу новый рисунок. Но мастер все равно не поверил, что я хочу набить самую чувствительную часть. Мы использовали скалку, потому что это был самый простой способ сделать подобную татуировку. Это невозможно сделать просто сидя на скамейке или на рабочем месте", — прокомментировал процесс Хоутон.

Рэй Хоутон Ladbible

Рэй Хоутон Ladbible

Рэй Хоутон Ladbible

Рэй Хоутон Ladbible

Рэй Хоутон Ladbible

Как сообщал OBOZREVATEL, Рэй Хоутон потратил порядка 7000 долларов и более 200 часов, чтобы превратить свое тело в настоящий "ковер" из татуировок. За 14 месяцев мужчина покрыл всё тело рисунками, оставляя нетронутыми только лицо, кисти и интимные места.