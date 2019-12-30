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30 декабря • обновлено в 18:23
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"Б**нуть в лифте": Усика подкололи на известном шоу – видео

2.1т
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Украинский певец Дмитрий Монатик угодил в пикантную ситуацию с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

Артист стал участником киевского выпуска шоу Comment Out на YouTube, во время которого одним из заданий было написать трэш-комментарий на странице боксера в Instagram. Дабы заработать балл в битве с участницей группы "Время и стекло" Надей Дорофеевой, MONATIK оставил комментарий под постом Усика, в котором тот поздравляет с днем рождения Анатолия Николаевича Ломаченко.

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"Как сказала София Ротару – ты настоящая звезда, если можешь громко б**нуть в полном лифте и тебя никто не одернет. Так вот – я пока звезда только три раза из восьми. А ты?" – написал Дмитрий.

Позже певец удалил комментарий, а на странице Усика фанаты принялись активно его искать.

Отметим, что в этом выпуске MONATIK в очередной раз продемонстрировал свое потрясающее чувство юмора и готовность посмеяться над самим собой.

"Б**нуть в лифте": Усика подкололи на известном шоу – видео

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали следующего соперника Александра Усика, если британец Энтони Джошуа откажется от пояса Всемирной боксерской организации (WBO).

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
MONATIK Александр Усик
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