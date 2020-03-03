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4 марта • обновлено в 02:07
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Австралийская фитнес-модель похвасталась идеальными формами

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Австралийская фитнес-модель Шантель Найт не устает радовать подписчиков фотографиями, на которых отчетливо видны ее пышные формы.

Девушка увлекается занятиями в спортзале, где проводит большое количество времени. Она также интересуется серфингом, йогой и другими активными видами спорта. На сайте Zeromedia опубликовали сексуальное видео с тренировкой спортсменки.

В 2018 году Найт стала победительницей австралийского любительского турнира под названием "Bikini Open" в классе B и заняла третье место в аналогичном чемпионате штата Новый Южный Уэльс.

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно насладиться фотографиями потрясающей австралийки.

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая испанская фитнес-модель Виктория Ломба стала жертвой интернет-злоумышленников. Хакеры украли ее архив с ресурса, где звезды спорта и гламура держат свои интимные видео.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Место
Австралия
Теги
модель Фитнес
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