Австралийская фитнес-модель похвасталась идеальными формами

Австралийская фитнес-модель Шантель Найт не устает радовать подписчиков фотографиями, на которых отчетливо видны ее пышные формы.

Девушка увлекается занятиями в спортзале, где проводит большое количество времени. Она также интересуется серфингом, йогой и другими активными видами спорта. На сайте Zeromedia опубликовали сексуальное видео с тренировкой спортсменки.

В 2018 году Найт стала победительницей австралийского любительского турнира под названием "Bikini Open" в классе B и заняла третье место в аналогичном чемпионате штата Новый Южный Уэльс.

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно насладиться фотографиями потрясающей австралийки.

Шантель Найт @chantelleeknight

Шантель Найт @chantelleeknight

Шантель Найт @chantelleeknight

Шантель Найт @chantelleeknight

Шантель Найт @chantelleeknight

Шантель Найт @chantelleeknight

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая испанская фитнес-модель Виктория Ломба стала жертвой интернет-злоумышленников. Хакеры украли ее архив с ресурса, где звезды спорта и гламура держат свои интимные видео.

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