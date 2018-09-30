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Андрей Шевченко показал, как его поздравила жена и дети

2.3тЧитать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил всех за поздравления с днем рождения и показал, чем его порадовала семья. 29 сентября легендарный украинский футболист отпраздновал свое 42-летие.

На видео видно, как Андрей Николаевич в окружении своей супруги 40-летней Кристен Пазик, а также сыновей: 13-летнего Джордана, 11-летнего Кристиана, 5-летнего Александра и 4-летнего Райдер-Габриэля, задувает свечки на праздничном торте.

Кроме того дети и жена порадовали главу семейства торжественной песенкой.

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Напомним, что ранее Андрей Шевченко выставил из основы сборной Хачериди и Селезнева.

Персона
футболист Андрей Шевченко
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