Американская красотка из UFC показала голую тренировку с парнем

Американская красотка из UFC Пейдж ВанЗант опубликовала фотографию голой тренировки с парнем Остином Вандерфордом, который также является бойцом MMA.

Снимок с ночной тренировки, опубликованный в ее Instagram, собрал уже почти 125 тысяч лайков.

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант и Остин Вандерфорд @paigevanzant

ВанЗант приняла участие в 12 поединках UFC в наилегчайшем весе, сумев одержать 8 побед при 4 поражениях. Ее парень средневес Вандерфорд пока не знает неудач в 9 проведенных боях в качестве профессионала.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться другими фотографиями ВанЗант, которыми она поделилась у себя в профиле.

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Как сообщал OBOZREVATEL, Пейдж была названа самой сексуальной девушкой-бойцом современности.

Ранее она рассказала, что испытывала глубокий стыд после группового изнасилования, из-за чего не могла рассказать о происшествии родителям.

Об изнасиловании боец рассказала в своей автобиографии, выдержки из которой были опубликованы в апреле 2018 года.

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