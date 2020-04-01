Американская красотка из UFC показала голую тренировку с парнем

Американская красотка из UFC Пейдж ВанЗант опубликовала фотографию голой тренировки с парнем Остином Вандерфордом, который также является бойцом MMA.
Снимок с ночной тренировки, опубликованный в ее Instagram, собрал уже почти 125 тысяч лайков.
Пейдж ВанЗант
@paigevanzant
Пейдж ВанЗант и Остин Вандерфорд
@paigevanzant
ВанЗант приняла участие в 12 поединках UFC в наилегчайшем весе, сумев одержать 8 побед при 4 поражениях. Ее парень средневес Вандерфорд пока не знает неудач в 9 проведенных боях в качестве профессионала.
OBOZREVATEL предлагает вам насладиться другими фотографиями ВанЗант, которыми она поделилась у себя в профиле.
Пейдж ВанЗант
@paigevanzant
Пейдж ВанЗант
@paigevanzant
Пейдж ВанЗант
@paigevanzant
Пейдж ВанЗант
@paigevanzant
Пейдж ВанЗант
@paigevanzant
Пейдж ВанЗант
@paigevanzant
Как сообщал OBOZREVATEL, Пейдж была названа самой сексуальной девушкой-бойцом современности.
Ранее она рассказала, что испытывала глубокий стыд после группового изнасилования, из-за чего не могла рассказать о происшествии родителям.
Об изнасиловании боец рассказала в своей автобиографии, выдержки из которой были опубликованы в апреле 2018 года.
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