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1 апреля • обновлено в 17:04
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Американская красотка из UFC показала голую тренировку с парнем

4.1т
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Американская красотка из UFC Пейдж ВанЗант опубликовала фотографию голой тренировки с парнем Остином Вандерфордом, который также является бойцом MMA.

Снимок с ночной тренировки, опубликованный в ее Instagram, собрал уже почти 125 тысяч лайков.

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант и Остин Вандерфорд

Пейдж ВанЗант и Остин Вандерфорд

@paigevanzant

ВанЗант приняла участие в 12 поединках UFC в наилегчайшем весе, сумев одержать 8 побед при 4 поражениях. Ее парень средневес Вандерфорд пока не знает неудач в 9 проведенных боях в качестве профессионала.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться другими фотографиями ВанЗант, которыми она поделилась у себя в профиле.

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Как сообщал OBOZREVATEL, Пейдж была названа самой сексуальной девушкой-бойцом современности.

Ранее она рассказала, что испытывала глубокий стыд после группового изнасилования, из-за чего не могла рассказать о происшествии родителям.

Об изнасиловании боец рассказала в своей автобиографии, выдержки из которой были опубликованы в апреле 2018 года.

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Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
MMA UFC
Персона
Пейдж ВанЗант
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Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Сиськи уже не упругие . Фу
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