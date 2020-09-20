Американская чемпионка снялась в обнаженной фотосессии

Знаменитая американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Алиша Заппителла после победы над Эшли Камминс в бою за вакантный титул чемпиона Invicta в легком весе порадовала поклонников откровенным фото.

25-летняя спортсменка снялась топлес, прикрывшись чемпионским поясом.

Ранее Заппителла надела на голое тело верхнюю часть кимоно и выложила фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская девушка-боец смешанного стиля Мэйси Чиассон возмутилась опубликованным в Twitter видео другой спортсменки – Валери Лореды.

28-летняя американка раскритиковала коллегу за вызывающий, по ее мнению, ролик, где та полуголой танцует в зале.