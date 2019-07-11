"А можно камеру повыше?" Украинская теннисистка произвела фурор сексуальным фото

Одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко в социальной сети Instagram опубликовала горячее фото с отдыха.

Вторая ракетка страны снялась с турнира в Лозанне и отправилась в Италию. 30-летняя спортсменка порадовала своих фанатов снимком в купальнике. "Где-то на земле", – подписала пост Леся.

Новости Горячая украинская теннисистка поразила Instagram невероятной красотой

Поклонники теннисистки по достоинству оценили ее красоту, оставив множество восторженных комментариев. "Очень сексуальная и утонченная", "Воу! Суперсекси! Прекрасное тело", "А можно камеру немного выше хоть?", "Какая красота!", "Красивая украиночка", "Красивая и настоящая", "Идеальное тело", – написали пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Даяна Ястремская на дебютном Wimbledon дошла до четвертого круга соревнований. Этот успех позволит 19-летней спортсменке стать второй ракеткой страны, обойдя Лесю Цуренко.

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