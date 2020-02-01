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1 февраля • обновлено в 23:04
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2-метровая чемпионка полностью разделась для популярного журнала

1.7т
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Австралийская профессиональная баскетболистка Лиз Кэмбидж, которая выступает в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб "Лас-Вегас Эйсес", произвела фурор среди поклонников.

28-летняя красавица с ростом 203 см снялась полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019.

Уже с раннего детства Лиз отличалась высоким ростом, из-за чего подвергалась насмешкам со стороны своих одноклассников. Так в возрасте десяти лет её рост составлял примерно 183 см, а к 14 годам — 196 см. В 2012 году Кэмбидж завоевала бронзовые награды Олимпиады в Лондоне, а в 2018-м - "золото" на Играх Содружества.

Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж

ESPN

Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж

ESPN Body Issuе 2019

Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж

ESPN Body Issuе 2019

Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж

ESPN Body Issuе 2019

Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж

ESPN Body Issuе 2019

Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж

ESPN Body Issuе 2019

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Знаменитая гимнастка снялась полностью обнаженной для журнала - опубликованы фото и видео

Ранее для ESPN Body Issuе 2019 обнаженными снялись футболистка сборной США Келли О'Хара, американская фигуристка Эшли Вагнер и знаменитая серфинигистка Лейка Питерсон.

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Автор
Максим Богданов
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