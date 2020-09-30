"Динамо" забивало голы из ничего, – главный тренер "Гента"

Главный тренер "Гента" Вим де Деккер считает, что "Динамо" очень повезло в ответном матче плей-офф.

Наставнику признался, что ему трудно говорить и очень обидно за результат.

"Все в команде хотели достичь большего от этого матча. Сегодня "Динамо" воспользовалось своими возможностями, а мы – нет. В этом разница. Мы начали матч плохо, но впоследствии смогли выровнять ситуацию. Нам нужно было действовать острее. "Динамо" забивало голы из ничего. У них больше опыта в еврокубках. На таком уровне надо реализовывать свои возможности", – цитирует тренера бельгийцев Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ответный матч раунда плей-офф ЛЧ "Динамо" – "Гент" на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:0.

После поединка Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды, отметив что доволен счетом на табло, но не доволен качеством футбола, который показали его подопечные.