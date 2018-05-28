Одного из арбитров финала Лиги Чемпионов вывела на поле дочь Ярославского

Субботний финал Лиги Чемпионов, который впервые прошел в украинской столице, стал днем исполнения мечты для многих соотечественников. Среди них и Катя Ярославская – старшая дочь экс-президента ФК "Металлист" и ключевого инвестора подготовки Харькова к Евро-2012 Александра Ярославского.

Она приняла участие в церемонии открытия матча, выведя за руку на футбольное поле одного из арбитров турнира.

"Я сегодня вечером буду идти с рефери на футбольное поле… Мой папа – за "Ливерпуль", а моя мама – за "Реал" (Мадрид)", - рассказала Катя Ярославская журналистам телеканала "Футбол" за несколько часов до финала.

Телевизионщики застали ее у НСК "Олимпийский", где вместе с отцом она репетировала выход на поле. Журналисты предполагают, что такой чести маленькая Катя была удостоена в качестве признания заслуг Александра Ярославского перед украинским и европейским футболом.

Напомним, что именно в часы его президентства в ФК "Металлист" харьковская команда шесть раз подряд завоевала "бронзу" украинского чемпионата, а также сыграла свои лучшие сезоны в еврокубках. Кроме того, бизнесмен стал крупнейшим частным инвестором подготовки Украины к Евро-2012, инвестировав в спортивную и транспортную инфраструктуру (аэропорт, стадион, тренировочную базу, 5* отель для штаб-квартиры УЕФА) более $300 млн.

Как оказалось, и сама Катя Ярославская имеет к футболу самое непосредственное отношение – она активная болельщица.

"Все свое раннее детство Катя провела на харьковском стадионе "Металлист" - еще совсем крохой муж брал ее на матчи. И сейчас Катя очень любит смотреть футбольные поединки, разбирается в правилах, знает клубы и игроков. Так что в субботу сбылась ее мечта, и этот день наша семья, безусловно, запомнит навсегда! Мы с мужем в буквальном смысле слова плакали от счастья и гордости и волновались даже больше Кати", - написала на своей странице в Instagram Марина Ярославская, жена Александра Ярославского и мама Кати.