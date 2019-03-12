Биатлонистка сборной Украины поразила сеть необычной красотой

Молодая украинская биатлонистка Анна Кривонос впервые включена в состав национальной сборной Украины.
Анна Кривонос
Серебряный призер чемпионата мира по биатлону среди юниоров в 2018 году примет участие в заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене.
Нестандартная внешность, в частности прическа спортсменки, привлекла пристальные взгляды болельщиков со всей страны. 21-летняя девушка очень любит экспериментировать с цветом своих волос.
tribuna.com
tribuna.com
tribuna.com
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться самой красивой биатлонисткой Украины.
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кривонос в 2015 году стала героиней шокирующего сюжета. Оказалось, что Аня вместе с мамой живет в доме, который жилым назвать сложно. Власть годами обещает помочь с квартирой, однако, пока это только обещания.
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