Биатлонистка сборной Украины поразила сеть необычной красотой

Молодая украинская биатлонистка Анна Кривонос впервые включена в состав национальной сборной Украины.

Анна Кривонос Instagram

Серебряный призер чемпионата мира по биатлону среди юниоров в 2018 году примет участие в заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене.

Нестандартная внешность, в частности прическа спортсменки, привлекла пристальные взгляды болельщиков со всей страны. 21-летняя девушка очень любит экспериментировать с цветом своих волос.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться самой красивой биатлонисткой Украины.

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кривонос в 2015 году стала героиней шокирующего сюжета. Оказалось, что Аня вместе с мамой живет в доме, который жилым назвать сложно. Власть годами обещает помочь с квартирой, однако, пока это только обещания.

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