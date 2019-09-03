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3 сентября • обновлено в 17:37
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Звезда кикбоксинга: Усик узнал первого соперника в супертяжелом весе

2.8т Читать материал на украинском

Украинский экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик 12 октября проведет дебютный бой в супертяжелом дивизионе.

Соперником нашего соотечественника на вечере бокса в Чикаго станет звезда кикбоксинга, экс-боец смешанных единоборств Тайрон Спонг из Нидерландов.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

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34-летний Спонг известен по своим выступлениям в кикбоксинге, где провел ровно 100 боев. В активе Тайрона 91 победа (60 – нокаутом), семь поединков голландец проиграл, один свел вничью, а еще один признан несостоявшимся. Он был чемпионом в шести весовых категориях.

Тайрон Спонг

Тайрон Спонг

peninsuladeportiva.com

В профессиональном боксе уроженец Суринама провел 14 боев, завершив их в свою пользу. При этом 13 побед были досрочными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Тайрон Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

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Читайте все новости по теме "Усик – Спонг" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Спонг
Персоны
Александр Усик Тайрон Спонг
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
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Северг Олег
Северг Олег
С одноногим дебют ? Нормально, натурально хромая утка для Усика. Удачи Саша !
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