Звезда кикбоксинга: Усик узнал первого соперника в супертяжелом весе

Украинский экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик 12 октября проведет дебютный бой в супертяжелом дивизионе.

Соперником нашего соотечественника на вечере бокса в Чикаго станет звезда кикбоксинга, экс-боец смешанных единоборств Тайрон Спонг из Нидерландов.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

34-летний Спонг известен по своим выступлениям в кикбоксинге, где провел ровно 100 боев. В активе Тайрона 91 победа (60 – нокаутом), семь поединков голландец проиграл, один свел вничью, а еще один признан несостоявшимся. Он был чемпионом в шести весовых категориях.

Тайрон Спонг peninsuladeportiva.com

В профессиональном боксе уроженец Суринама провел 14 боев, завершив их в свою пользу. При этом 13 побед были досрочными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Тайрон Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

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