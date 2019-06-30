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Знаменитый украинский боксер выиграл Европейские игры

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Украинский чемпион мира Александр Хижняк выиграл II Европейские игры, которые с 21 по 30 июня проходили в Минске.

Александр Хижняк

Александр Хижняк

НОК Украины

В финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг 23-летний уроженец Полтавы со счетом 5:0 победил итальянца Сальваторе Кавалларо.

Первый раунд прошел при полном доминировании нашего соотечественника. Александр, работая первым номером, выбрасывал мощные серии, которые раз за разом потрясали итальянца.

В третьем раунде Александр демонстрировал открытый бокс, гоняя соперника из угла в угол, и часто забывая про защиту. Итальянский боксер несколько раз смог достать Сашу, что на общий результат не повлияло.

Знаменитый украинский боксер выиграл Европейские игры

Еще одну медаль взял украинский боксер Николаей Буценко. В финальной встрече в весовой категории до 56 кг Буценко единогласным решением судей проиграл ирландцу Курту Уокеру.

Бой прошел в равной борьбе. 28-летний одессит пропустил много ударов в третьем раунде, получив рассечение.

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Отметим, что в четвертьфинале Александр победил боксера из Симферополя Глеба Бакши, представляющего Российскую Федерацию. Такой успех украинца вызвал в России настоящую истерику.

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Тема
Евровидение-2019
Персона
Александр Хижняк
Место
БеларусьМинск
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