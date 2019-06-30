Знаменитый украинский боксер выиграл Европейские игры

Украинский чемпион мира Александр Хижняк выиграл II Европейские игры, которые с 21 по 30 июня проходили в Минске.

Александр Хижняк НОК Украины

В финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг 23-летний уроженец Полтавы со счетом 5:0 победил итальянца Сальваторе Кавалларо.

Первый раунд прошел при полном доминировании нашего соотечественника. Александр, работая первым номером, выбрасывал мощные серии, которые раз за разом потрясали итальянца.

В третьем раунде Александр демонстрировал открытый бокс, гоняя соперника из угла в угол, и часто забывая про защиту. Итальянский боксер несколько раз смог достать Сашу, что на общий результат не повлияло.

Еще одну медаль взял украинский боксер Николаей Буценко. В финальной встрече в весовой категории до 56 кг Буценко единогласным решением судей проиграл ирландцу Курту Уокеру.

Бой прошел в равной борьбе. 28-летний одессит пропустил много ударов в третьем раунде, получив рассечение.

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Отметим, что в четвертьфинале Александр победил боксера из Симферополя Глеба Бакши, представляющего Российскую Федерацию. Такой успех украинца вызвал в России настоящую истерику.

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