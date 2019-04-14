Знаменитый украинский боксер добыл яркую победу в США

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО), являющимся один из лучших боксеров за всю историю Всемирной серии бокса в любителях, добыл 13-ю победу на профессиональном ринге.

Сергей Деревянченко Instagram

В Миннеаполисе (Миннесота, США) 33-летний уроженец Феодосии избил немца эквадорского происхождения Джека Кулкая (25-4, 13 КО) и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Дебют встречи прошли в равной борьбе. Оба боксера не форсировали ситуацию, размениваясь ударами на средней дистанции. Ближе к экватору встречи украинец стал наращивать преимущество, но в конце десятого раунда Кулкай потряс Деревянченко левым боковым в голову, а также выиграл 11-й раунд.

В перерыве перед последним раундом Сергей успел прийти себя и в итоге выиграл и 12-й раунд и бой единогласным решением судей: 116:112, 116:112 и 115:113.

Теперь Деревянченко будет ждать боя чемпиона IBF Даниэля Джейкобса, который 4 мая встретится с мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 28 октября Джейкобс одержал победу и завоевал вакантный титул чемпиона IBF в бою против Деревянченко. Для украинца это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Позже появилась информация, что Даниэль не горит желанием провести бой-реванш против Сергея.

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