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Знаменитый украинский боксер-чемпион стал тренером в "Лиге смеха"

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Украинский интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) станет одним из тренеров в пятом сезоне развлекательного шоу "Лига смеха".

Знаменитый украинский боксер-чемпион стал тренером в "Лиге смеха"

Ранее Денис участвовал в другом проекте канала "1+1" – "Танцы со звездами", где вместе с Екатериной Белявской дошел до 11-го прямого эфира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Денис Беринчик
Тег
Лига смеха
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