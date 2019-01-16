Знаменитый украинский боксер-чемпион стал тренером в "Лиге смеха"

Украинский интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) станет одним из тренеров в пятом сезоне развлекательного шоу "Лига смеха".
Ранее Денис участвовал в другом проекте канала "1+1" – "Танцы со звездами", где вместе с Екатериной Белявской дошел до 11-го прямого эфира.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 декабря Беринчик одержал эффектную победу нокаутом в поединке против Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО). Бой в Броварах в ТРЦ "Терминал" за титул Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе завершился в седьмом раунде.
Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями. На поединок против Кристобаля Беринчик вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк отметил, что Денис Беринчик может выйти на ринг против чемпиона мира в легком весе по версии WBO и WBA Василия Ломаченко.
Беринчик не видит простых оппонентов в своем дивизионе. Наш соотечественник не согласился с утверждением, что чемпион WBO мексиканец Раймундо Бельтран станет для него проходным соперником.
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