Знаменитый украинский боксер-чемпион стал тренером в "Лиге смеха"

Украинский интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) станет одним из тренеров в пятом сезоне развлекательного шоу "Лига смеха".

Ранее Денис участвовал в другом проекте канала "1+1" – "Танцы со звездами", где вместе с Екатериной Белявской дошел до 11-го прямого эфира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 декабря Беринчик одержал эффектную победу нокаутом в поединке против Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО). Бой в Броварах в ТРЦ "Терминал" за титул Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе завершился в седьмом раунде.

Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями. На поединок против Кристобаля Беринчик вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк отметил, что Денис Беринчик может выйти на ринг против чемпиона мира в легком весе по версии WBO и WBA Василия Ломаченко.