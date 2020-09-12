Российский боец ММА в дебютном бою нокаутировал боксера, бившего Майка Тайсона

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов дебютировал в боксе.

На турнире в подмосковных Химках 40-летний уроженец Плесецка победил 47-летнего Дэнни Уильямса, который в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона.

Встреча завершилась в втором раунде, при тотальном преимуществе россиянина. Уже на старте поединка Харитонов отправил оппонента в нокдаун. Во втором раунде британец "поплыл" и рефери остановил бой, зафиксировав победу российского бойца техническим нокаутом.

Следующий бой Сергей Харитонов проведет по правилам смешанных единоборств в Bellator.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец смешанных единоборств Баяман Кулуев добыл эффектную победу на турнире по панкратиону Get Up & Hit в Иркутске над соотечественником Александром Лобарцевым.

В ходе боя Кулуев применил необычную тактику

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