Знаменитому украинскому боксеру сломали два ребра

Знаменитый украинский боксер, выступающий во втором среднем весе, Макс Бурсак (34-5-2, 15 КО) получил серьезную травму в бою с узбеком Мукхитдином Раджапбаевым (13-6-1, 9 КО).

По сообщению Time Boxing UA, у 34-летнего киевлянина сломаны два ребра. В 6-м раунде украинец побывал в нокдауне, а сам 8-раундовый поединок прошел в Броварах и завершился в ничью — 77:73, 75:75, 75:75.

Макс Бурсак Пресс-служба K2 Promotions Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бурсак победил по очкам представителя Грузии Сосо Абуладзе (13-8-1, 9 КО).

Центральным же боем на вечере бокса 22 декабря стала битва за титул Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе Беринчик - Кристобаль. Денис закончил бой нокаутом в седьмом раунде.

Позже были опубликованы лучшие моменты боя Беринчик - Кристобаль.