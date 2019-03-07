"Завершит карьеру": известный тренер сделал неожиданное заявление о Ломаченко

Тренер украинского чемпиона Александра Гвоздика Тедди Атлас рассказал о подготовке чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко. Известный наставник уверен, что наш легковес после завершения карьеры может найти себя в азартных играх.

"У Ломаченко есть специальное упражнение, где нужно искать цифры в особой таблице и, мне кажется, что когда он завершит карьеру, то сможет легко играть в покер в Лас-Вегасе. Нужно обговорить это с ним и его отцом", - цитирует Атласа XSPORT.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Напомним, что следующий поединок Ломаченко проведет против британца Энтони Кроллы. Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Изначально украинский чемпион планировал провести объединительный поединок против Ричарда Комми. Однако ганский боксер повредил руку в крайнем бою против Исы Чаниева и не успеет восстановиться к 12 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, соперник британца Энтони Кроллы Джон Мюррей уверен, что украинца Василия Ломаченко можно победить. Бывший боксер дал совет оппоненту нашего чемпиона, как одержать победу в поединке 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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