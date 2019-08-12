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"Заставлю замолчать": Кличко выступил с резким заявлением

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Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко обратился ко своим недоброжелателям и критикам, которые называли бои нашего соотечественника скучными.

Прославленный боксер на своей страницы в социальной сети Twitter познакомил болельщиков с интересной страницей в истории бокса, который длился два дня. Речь идет о поединке между Энди Боуэном и Джеком Бурком, который состоялся в конце XIX века, когда бойцы провели в ринге 110 раундов.

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Владимир Кличко

Владимир Кличко

"После некоторых исследований, думаю, сейчас я могу заставить замолчать тех, у кого есть мнение о том, что некоторые мои бои были скучными. Просто представьте: вы можете спать буквально часами, просыпаться, а бой все еще продолжается", – написал Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, кубинский двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес, которого называют наследником Василия Ломаченко, позорно проиграл дебютный бой на профессиональном ринге.

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Владимир Кличко
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