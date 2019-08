"Заставлю замолчать": Кличко выступил с резким заявлением

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко обратился ко своим недоброжелателям и критикам, которые называли бои нашего соотечественника скучными.

Прославленный боксер на своей страницы в социальной сети Twitter познакомил болельщиков с интересной страницей в истории бокса, который длился два дня. Речь идет о поединке между Энди Боуэном и Джеком Бурком, который состоялся в конце XIX века, когда бойцы провели в ринге 110 раундов.

After some research I think I can now squash opinions that some of my fights were “boring”! Check this one out: you literally could go to sleep for hours, wake up, and the fight is still going on!! 👀 pic.twitter.com/3KxLxoPerW