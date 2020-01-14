За титул: стало известно, с кем будет драться Усик

Промутер Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что свой следующий бой украинец проведет за титул WBO либо против Джошуа либо против лидера рейтинга - Джозефа Паркера.

"Следующий бой Усик должен провести в марте или апреле. Если следующим соперником Усика не станет Джошуа, то, скорее всего, это будет означать, что он откажется от титула WBO, чтобы избежать боя с Сашей. Конечно, Усик предпочел бы оспорить вакантный титул WBO в супертяжелом весе против самого высокого в рейтинге доступных противников, назначенных организацией", – отметил промоутер в интервью BoxingScenе,

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекерские конторы резко изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика (17-0, 13 КО) против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

8 декабря президент WBO Франсиско Валкарсель заявил, что Энтони Джошуа должен провести незамедлительную защиту титула против официального претендента украинца Александра Усика.

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