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"За матушку Украину": трюк Ломаченко поставил на уши сеть

13.4тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко продолжает подготовку к поединку против британца Люка Кэмпбелла.

Наш соотечественник находится в Таиланде, где активно работает в тренажерном зале. На своей странице в социальной сети Instagram Василий выложил видео невероятного трюка, которое восхитило поклонников. Ломаченко за 11 секунд сумел подняться по двум разным канатам, держась за каждый из них рукой.

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Let’s Go 🔋August 31 #loma #venum

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

"Да ты не человек", "Порви всех за матушку Украину!", "Вася, ты зверь!", "Это вообще законно? Быть идеальным во всем. Лома красава", "Браво, Вася, беру пример с тебя", "В очередной раз Василий показывает свое превосходство над землянами", "Ты в ММА собрался?", "Машина", – отреагировали фанаты боксера в комментариях.

Отметим, что всего за три часа видео собрало 41,5 тысячи лайков и три сотни комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко спровоцировал переполох среди звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), показав нереальную скорость работы ног.

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Персона
Василий Ломаченко
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