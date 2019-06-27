"За матушку Украину": трюк Ломаченко поставил на уши сеть

Украинский чемпион Василий Ломаченко продолжает подготовку к поединку против британца Люка Кэмпбелла.

Наш соотечественник находится в Таиланде, где активно работает в тренажерном зале. На своей странице в социальной сети Instagram Василий выложил видео невероятного трюка, которое восхитило поклонников. Ломаченко за 11 секунд сумел подняться по двум разным канатам, держась за каждый из них рукой.

"Да ты не человек", "Порви всех за матушку Украину!", "Вася, ты зверь!", "Это вообще законно? Быть идеальным во всем. Лома красава", "Браво, Вася, беру пример с тебя", "В очередной раз Василий показывает свое превосходство над землянами", "Ты в ММА собрался?", "Машина", – отреагировали фанаты боксера в комментариях.

Отметим, что всего за три часа видео собрало 41,5 тысячи лайков и три сотни комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко спровоцировал переполох среди звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), показав нереальную скорость работы ног.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!