''Я ленивый'': Усик отказал Сталлоне

Украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик удивил своих фанатов признанием, чем бы он хотел заниматься после окончания своей боксерской карьеры.

"Дай Бог еще лет 7-8 побоксировать, а потом хотел бы попробовать себя в качестве актера кино.

Голливуд? Я еще не обладаю английским на таком уровне, на каком хотел бы. Учу, но такой ленивый, что просто не могу себе представить, какой я ленивый. Сейчас это нужно каждому, как и плавать", - заявил Усик в эфире телеканала112.

Как оказалось, не так давно Усик мог дебютировать в голливудском боевике. Сам Сильвестр Сталлоне актер, сценарист и продюсер фильма "Крид 2" предлагал Александру одну из главных ролей. К сожалению, в то время боксер готовился в тренировочном лагере к новому бою и, при всем желании, не смог бы сниматься в этой картине.

Как сообщалOBOZREVATEL, украинский чемпион Александр Усик откровенно заявил, что в данный момент совершенно не думает о том, с кем бы хотел выйти в ринг в ближайших поединках. По словам тяжеловеса, 2018-й год оказался очень трудным и насыщенным для него и его команды.