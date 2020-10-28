Я хочу затащить Усика в траншеи, – Чисора

Британский супертяж Дерек Чисора (32-9, 23 КО) накануне поединка с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО), заявил, что не может выйти с ним лицом к лицу и просто боксировать.

По словам Чисоры, крымчанин должен драться по его правилам.

"Я хочу затащить его в траншеи. Я хочу забраться ему под кожу, и могу гарантировать, что если мне это удастся, то ему – нет. Я готов к тому, чтобы забраться ему под кожу,100%. Он готов к тому же? Я так не считаю. Я буду заряженным с первого раунда и до того, когда бой закончится", – цитирует Чисору Skysports.

Напомним, что Усик (17-0, 13 КО) второй бой в супертяжелом весе проведет в субботу, 31 октября. Симферополец сразится с Чисорой в Лондоне. Уже был опубликован список каналов, которые покажут встречу.

Ранее известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач раскритиковал физическое состояние Александра Усика