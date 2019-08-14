WWFC и FIGHT GLOBE объявили о сотрудничестве

Лига смешанных боевых искусств WWFC и один из крупнейших в мире дистрибьюторов контента для ММА и кикбоксинга “Fight Globe” подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Используя глобальную дистрибьюторскую сеть FIGHT GLOBE, лига WWFC может стать одной из крупнейших организаций MMA в мире в ближайшие годы, – заявили в "Fight Globe".

"Мы в "Fight Globe" всегда стараемся расширять наше портфолио лучшими организациями боевых искусств мира. Когда мы увидели одно из мероприятий лиги WWFC, то сразу поняли, что это будет отличным дополнением к нашему портфелю", – заявила Сабина Кесселер, генеральный директор "Fight Globe". "Наивысшее качество мероприятий и потенциальный рост организации стали ключевыми факторами для наших исследователей рынка, чтобы связаться с персоналом WWFC".

В свою очередь, Владимир Тесля, президент WWFC так прокомментировал подписание соглашения с "Fight Globe":

"Мы рады подписать контракт с крупнейшим независимым дистрибьютором контента для ММА и кикбоксинга во всем мире – "Fight Globe". Теперь наши болельщики могут наслаждаться турнирами WWFC по всему миру".

"Подписание соглашения с "Fight Globe" – очень важный шаг в развитии лиги WWFC. Этот контракт подтверждает высокий уровень лиги и свидетельствует о правильности нашей стратегии. Контент лиги WWFC теперь будет доступен в более чем 100 странах. Это очень многообещающе!" – заявил Денис Перч, вице-президент WWFC.

О WWFC

World Warriors Fighting Championship (WWFC) – международная ММА-организация, проводит турниры по смешанным боевым искусствам. С момента своего основания в 2013 году WWFC провела 41 турнир, в том числе 13 крупных номерных турниров и турниры серии "Road to WWFC", "Ukraine Selection" и "Warriors Honour series". Мероприятия проходили в Украине, Франции, Люксембурге и Молдове. Следующий турнир WWFC 15 состоится 21 сентября 2019 года во Дворце спорта в Киеве.

О FIGHTGLOBE

"Fight Globe" (FightGlobe.com), компания Athletic Sports Group – независимый дистрибьютор контента для ММА и кикбоксинга номер один во всем мире. Компания владеет, управляет и распространяет телевизионные медиа-права для спортивных федераций, промоутеров и правообладателей. Ежегодно "Fight Globe" распространяет более 300 передач в прямом эфире по боевым видам спорта, вспомогательный контент о спортивных единоборствах и сотни часов архивированного контента для вещателей в более чем 150 странах мира, охватывая более 1 миллиарда домохозяйств.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал