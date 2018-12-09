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''Вызовы, а не прогулки'': у Ломаченко назвали новых соперников и сроки

2.2тЧитать материал на украинском

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум считает, что свой ближайший бой украинец проведет с чемпионом WBC во втором полулегком весе Мигелем Берчельтом (35-1, 31 KO). Мексиканец заинтересован в поднятии в весе и поединке с Василием.

''Вызовы, а не прогулки'': у Ломаченко назвали новых соперников и сроки

Также промоутер сообщил, что поскольку Ломаченко желает объединить все титулы в легком весе, он может также провести если не следующий, то через один бой с победителем поединка за вакантный титул IBF в легком весе между Ричардом Комми (27-2, 24 KO) и Исой Чаниевым (13-1, 6 KO).

Ожидается, что бой Комми – Чаниев состоится 2 февраля.

"Думаю, Ломаченко проведет следующий поединок в мае. Он хочет вызовы, а не прогулки", – сказал Арум в интервью ESPN.

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Напомним, что Ломаченко в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden победил пуэрториканца Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и завоевал чемпионский пояс WBO

Василий лаконично прокомментировал свою победу, сделав оригинальное заявление. Также битву оценил проигравший пуэрториканец.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ломаченко - Педраса.

Кроме того,была опубликована неожиданная статистика боя, оказавшаяся совсем не в пользу украинца.

Персоны
Василий ЛомаченкоБоб Арум
Источник
Источник:tribuna
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