"Выше уровнем": промоутер Поветкина высказался об Усике

Менеджер россиянина Александра Поветкина Вадим Корнилов высказался о возможности проведения Всемирной боксерской суперсерии в полутяжелой весовой категории. Промоутер "Русского Витязя" припомнил победу украинского чемпиона Александра Усика в WBSS.
"Я думаю, она была бы более конкурентной, чем в тяжелом весе, которая недавно прошла. Все-таки, изначально, можно сказать, что Усик был выше уровнем, чем большинство боксеров, выступавших в Суперсерии в крузерах. И, к сожалению, сам тяжелый вес давно не отличается большой конкурентностью, хотя были очень интересные бои и получились очень хорошие состязания благодаря этой Суперсерии", - приводит слова Корнилова telegra.ph.
Вадим Корнилов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Команда Александра Усика сделала предложение Александру Поветкину о проведении боя.
При этом промоутер украинца Александр Красюк отметил, что российская сторона не торопится принимать вызов.
В одном из российских СМИ Поветкину рекомендовали отказаться от боя с украинцем.
В то же время в сети появился неофициальный постер к возможному поединку в Чикаго.
3 марта промоутер украинца Эдди Хирн заявил о проблемах в переговорах и предположил, что 18 мая Усик и Поветкин могут выступить на одном вечере бокса, но не против друг друга.
Соперником Усика может стать камерунский суперяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а соперником Поветкина - американец Майкл Хантер-младший (16-1, 11 КО).
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