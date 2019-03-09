"Выше уровнем": промоутер Поветкина высказался об Усике

Менеджер россиянина Александра Поветкина Вадим Корнилов высказался о возможности проведения Всемирной боксерской суперсерии в полутяжелой весовой категории. Промоутер "Русского Витязя" припомнил победу украинского чемпиона Александра Усика в WBSS.

"Я думаю, она была бы более конкурентной, чем в тяжелом весе, которая недавно прошла. Все-таки, изначально, можно сказать, что Усик был выше уровнем, чем большинство боксеров, выступавших в Суперсерии в крузерах. И, к сожалению, сам тяжелый вес давно не отличается большой конкурентностью, хотя были очень интересные бои и получились очень хорошие состязания благодаря этой Суперсерии", - приводит слова Корнилова telegra.ph.

Вадим Корнилов

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