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15 ноября • обновлено в 17:44
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Вынуждал делиться: выяснилось, кем в реальности был убитый в Москве чемпион мира

4.8т
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Убитый в результате покушения в Москве чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был участником организованной преступной группировки и имел проблемы с законом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, погибший 40-летний спортсмен оказался "решальщиком по выбиванию долгов" у олигархов.

Ашот Болян

Ашот Болян

По информации следователей, чемпион по тайскому боксу не только молотил кулаками на ринге, но и состоял в ОПГ, которая "решала вопросы" с коммерсантами. На одной из таких встреч что-то пошло не так. Вечером его подловил киллер, дождался, пока Болян припаркуется, и убил из пистолета с глушителем.

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Оперативники уже допросили нескольких родственников и приближенных погибшего. Оказалось, что работой Ашота в последнее время были недовольны как те, кого он вынуждал делиться бизнесом, так и коллеги по группировке.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный 40-летний спортсмен был убит возле своего дома на Нахимовском шоссе после того, как он вышел из своего автомобиля Infinity. Убийца несколько раз выстрелил в Боляна. Тело умершего боксера обнаружил один из местных жителей, который увидел его лежащим на асфальте в свете фар своего авто.

Было опубликовано также видео с места происшествия.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Место
Россия Москва
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Был ара спортсмэном,а превратился в торпэду.Как говорят в народе:"Лучше нету каратэ,чем в кармане два ТТ".
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