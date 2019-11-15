Вынуждал делиться: выяснилось, кем в реальности был убитый в Москве чемпион мира

Убитый в результате покушения в Москве чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был участником организованной преступной группировки и имел проблемы с законом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, погибший 40-летний спортсмен оказался "решальщиком по выбиванию долгов" у олигархов.

Ашот Болян

По информации следователей, чемпион по тайскому боксу не только молотил кулаками на ринге, но и состоял в ОПГ, которая "решала вопросы" с коммерсантами. На одной из таких встреч что-то пошло не так. Вечером его подловил киллер, дождался, пока Болян припаркуется, и убил из пистолета с глушителем.

Оперативники уже допросили нескольких родственников и приближенных погибшего. Оказалось, что работой Ашота в последнее время были недовольны как те, кого он вынуждал делиться бизнесом, так и коллеги по группировке.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный 40-летний спортсмен был убит возле своего дома на Нахимовском шоссе после того, как он вышел из своего автомобиля Infinity. Убийца несколько раз выстрелил в Боляна. Тело умершего боксера обнаружил один из местных жителей, который увидел его лежащим на асфальте в свете фар своего авто.

Было опубликовано также видео с места происшествия.

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