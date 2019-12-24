Главная Новости
24 декабря • обновлено в 20:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Поролоновые изделия: неординарный поступок Усика удивил сеть

1.1т
Читать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) удивил своих поклонников в Instagram жонглированием ветрозащитой от журналистских микрофонов.

Крымчанин у себя в аккаунте выложил видео, где лихо подбрасывает и ловит поролоновые изделия. Такой необычный трюк вызвал ажиотаж в комментариях.

Пользователи шутят, что после ухода из бокса, Усик не останется без работы и спокойно может идти выступать в цирк.

Новости
"Кто, бл**ь, следующий?" У Джошуа возмутились ситуацией с боем против Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Позже был назван ближайший соперник Александра и дата боя.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Дегенерат!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги