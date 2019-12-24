Поролоновые изделия: неординарный поступок Усика удивил сеть

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) удивил своих поклонников в Instagram жонглированием ветрозащитой от журналистских микрофонов.

Крымчанин у себя в аккаунте выложил видео, где лихо подбрасывает и ловит поролоновые изделия. Такой необычный трюк вызвал ажиотаж в комментариях.

Пользователи шутят, что после ухода из бокса, Усик не останется без работы и спокойно может идти выступать в цирк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Позже был назван ближайший соперник Александра и дата боя.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!