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Вслед за Усиком: Гассиев сделал официальное заявление

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Русский боксер Мурат Гассиев после поражения от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии принял решение вернуться в ринг. Экс-чемпион мира подписал контракт с Matchroom Boxing и объявил о переходе в супертяжи.

Россиянин под руководством своих новых со-промоутеров вслед за Усиком должен дебютировать в новом весе в скором времени в США.

Новости
"Мне не нравится": Гассиев сделал заявление про Усика

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что они приложат максимум усилий для того, чтобы организовать бой-реванш Александра Усика и Мурата Гассиева.

Напомним, что Усик дебютирует в супертяжелом весе поединком 25 мая против камерунца Карлоса Такама. Букмекеры уже опубликовали ставки на этот бой.

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